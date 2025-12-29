Ричмонд
При пожаре в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека

В Петропавловске-Камчатском при пожаре погибли двое взрослых и двое детей.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 29 дек — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в Петропавловске-Камчатском, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Камчатского края.

«Четыре человека погибли в пожаре по ул. Горького 15/2 в Петропавловске-Камчатском. Среди них двое детей», — сообщили в профильном министерстве.

По данным ГУМЧС по Камчатскому краю, информация о пожаре на улице Горького поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 29 декабря в 10:29.

«На месте вызова работали три отделения третьей пожарно-спасательной части в количестве 12 человек на трёх единицах техники. В 11:00 пожарные полностью ликвидировали возгорание, предварительная площадь составила 10 квадратных метров», — проинформировали спасатели в пресс-релизе.

Как сообщает ГУМЧС, во время разведки в квартире были обнаружены четыре человека без сознания — двое детей и двое взрослых мужчин.

«До приезда бригады скорой медицинской помощи огнеборцы проводили реанимационные мероприятия, затем людей передали подоспевшим медикам. К сожалению, спасти их не удалось», — констатировали в ведомстве.

В причинах возгорания разбираются сотрудники Государственного пожарного надзора.

