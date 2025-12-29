При пожаре в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека

П. -КАМЧАТСКИЙ, 29 дек — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в Петропавловске-Камчатском, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Камчатского края.
«Четыре человека погибли в пожаре по ул. Горького 15/2 в Петропавловске-Камчатском. Среди них двое детей», — сообщили в профильном министерстве.
По данным ГУМЧС по Камчатскому краю, информация о пожаре на улице Горького поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 29 декабря в 10:29.
«На месте вызова работали три отделения третьей пожарно-спасательной части в количестве 12 человек на трёх единицах техники. В 11:00 пожарные полностью ликвидировали возгорание, предварительная площадь составила 10 квадратных метров», — проинформировали спасатели в пресс-релизе.
Как сообщает ГУМЧС, во время разведки в квартире были обнаружены четыре человека без сознания — двое детей и двое взрослых мужчин.
«До приезда бригады скорой медицинской помощи огнеборцы проводили реанимационные мероприятия, затем людей передали подоспевшим медикам. К сожалению, спасти их не удалось», — констатировали в ведомстве.
В причинах возгорания разбираются сотрудники Государственного пожарного надзора.