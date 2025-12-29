Сильнейший шторм оставил без света 160 тысяч домов в Финляндии

Согласно сообщению спасательных служб, сильный ветер стал причиной инцидента с двумя воздушными судами. Пассажирский самолёт примерно со 150 людьми на борту и самолёт меньшего размера с менее чем десятью пассажирами выкатились за пределы ВПП и столкнулись со снежным сугробом. К счастью, занос произошёл на низкой скорости, поэтому никто не пострадал.