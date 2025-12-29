Ричмонд
Сильнейший шторм оставил без света 160 тысяч домов в Финляндии

Сильнейший шторм «Ханнес» обрушился на Финляндию, оставив без электричества около 160 тысяч домов. Об этом сообщает шведское издание Sweden Herald.

Источник: Life.ru

«Зимний шторм, скорость которого достигала 25 метров в секунду, оставил тысячи домохозяйств без электричества. Пострадали значительные районы западной Финляндии. По мере усиления шторма в течение вечера количество отключений электроэнергии резко возросло», — отмечается в материале издания.

Согласно сообщению спасательных служб, сильный ветер стал причиной инцидента с двумя воздушными судами. Пассажирский самолёт примерно со 150 людьми на борту и самолёт меньшего размера с менее чем десятью пассажирами выкатились за пределы ВПП и столкнулись со снежным сугробом. К счастью, занос произошёл на низкой скорости, поэтому никто не пострадал.

Ранее на Камчатке циклон парализовал дорожное движение. На полуострове выпал мокрый снег, сопровождаемый дождём и метелью, видимость снизилась до практически нулевой. В Петропавловске-Камчатском автобусы приостановили движение. В Усть-Большерецком округе закрыли все дороги. В Елизовском районе были повреждены линии электропередач из-за налипания снега.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.