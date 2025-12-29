«Мисс Россию» Линникову похитили и пытались изнасиловать на острове Бали

Анна Линникова сообщила о попытке сексуального насилия. Видео © Instagram ((признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna__linnikova.
«Меня пытались изнасиловать здесь, и пытался это сделать восточный мужчина», — рассказала Линникова.
По её словам, мужчина удерживал её на вилле, забрал телефон и пытался применить силу. Модель утверждает, что смогла покинуть место происшествия и обратилась в полицию. Она уточнила, что весь день искала переводчика, чтобы оформить заявление. Личность предполагаемого нападавшего и точное место инцидента Линникова не раскрыла. Она заявила, что физического насилия удалось избежать, однако произошедшее серьёзно сказалось на её состоянии.
Линникова также отметила, что рассчитывает на жёсткую реакцию правоохранительных органов. По её словам, законы Индонезии предусматривают строгую ответственность за подобные преступления, включая депортацию или тюремное заключение.
Ранее сообщалось, что в США трое выпускников средней школы в штате Иллинойс предстанут перед судом по делу о групповом изнасиловании одноклассницы. Инцидент произошёл после школьной вечеринки в пригороде Чикаго, где молодые люди уехали с девушкой на минивэне. Потерпевшая позже смогла сообщить о случившемся родственникам, после чего началось расследование. Прокуратура округа Дюпейдж отметила, что фигурантам предъявлены серьёзные обвинения, а школа заявила, что не имела отношения к организации мероприятия.
