«Мисс Россию» Линникову похитили и пытались изнасиловать на острове Бали

Ранее сообщалось, что в США трое выпускников средней школы в штате Иллинойс предстанут перед судом по делу о групповом изнасиловании одноклассницы. Инцидент произошёл после школьной вечеринки в пригороде Чикаго, где молодые люди уехали с девушкой на минивэне. Потерпевшая позже смогла сообщить о случившемся родственникам, после чего началось расследование. Прокуратура округа Дюпейдж отметила, что фигурантам предъявлены серьёзные обвинения, а школа заявила, что не имела отношения к организации мероприятия.