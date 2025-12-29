Shot: Около 14 взрывов прогремело над Тулой

Около 14 взрывов прозвучало над Тулой. Объявлена ракетная опасность, слышна сирена над городом. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что громкие звуки начались около 03:00. По их словам, «гулкие басовитые взрывы» раздались на севере и северо-востоке Тулы. В небе были видны яркие вспышки, — сказано в публикации.
По предварительным данным, силы противовоздушной обороны работали по воздушным целям. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
До этого сообщалось, что серия взрывов прозвучала над Краснодаром и другими городами Кубани. Силы противовоздушной обороны работали по украинским дронам. Об этом написал Telegram-канал Shot. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Системы противовоздушной обороны сбили 25 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами РФ в ночь на 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.