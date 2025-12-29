Мощный пожар у дома Элеоноры Прей: что известно

Пожар начался в квартире жилого дома по адресу Почтовый переулок, 5а — это дом Смитов. Первый этаж у него кирпичный, а вот второй — деревянный. Рядом с ним стоит дом Элеоноры Прей, и он, по предварительной информации, не пострадал.