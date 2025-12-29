Мощный пожар у дома Элеоноры Прей: что известно

«По оперативным данным, на момент прибытия пожарных горела крыша частного дома, огонь перешел на 2 рядом стоящих частных дома. В настоящее время пожар локализован на площади около 300 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморью.
Пожар начался в квартире жилого дома по адресу Почтовый переулок, 5а — это дом Смитов. Первый этаж у него кирпичный, а вот второй — деревянный. Рядом с ним стоит дом Элеоноры Прей, и он, по предварительной информации, не пострадал.
Пламя перекинулось на два соседних дома, один из которых также объект культурного наследия — дом почтового ведомства. Как пишет Vl.ru, дома пострадали сильно: дом почтового ведомства выгорел полностью, а в доме Смитов сгорел второй этаж и деревянная крыша пристройки. Оба дома были жилыми.
В МЧС также сообщили, что тушение пожара осложнялось отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах. Воду пришлось подвозить. Ситуацию держит на контроле прокуратура.
«Администрация города подготовила места для проживания людям, чьи квартиры пострадали сегодня во время пожара в Почтовом переулке. Идет подсчет нуждающихся во временном жилье, готов транспорт для переезда. По предварительным данным, речь идет о пяти квартирах и 11 зарегистрированных в них жильцах. Пункт временного размещения на улице Нестерова готов к приему людей», — прокомментировали в администрации Владивостока.
Ранее сообщалось о том, что в Якутии машина с людьми ушла под воду. Двое, в том числе, ребенок погибли. Температура воздуха была на уровне −47 градусов.