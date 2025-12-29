В Петропавловске-Камчатском при пожаре погибли двое взрослых и двое детей

Четыре человека, включая двоих детей, стали жертвами пожара в квартире в Петропавловске-Камчатском, сообщило региональное министерство здравоохранения.
«Сегодня, 29 декабря, в доме по адресу Горького, 15/2, произошел пожар, в результате которого погибли два ребёнка и двое взрослых», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Краевое управление МЧС России, в свою очередь, проинформировало, что сигнал об инциденте поступил в 10:29 по местному времени (01:29 мск). Для тушения огня были привлечены 12 человек и три единицы техники.
«В 11:00 (02:00 мск) пожарные полностью ликвидировали возгорание, предварительная площадь составила 10 квадратных метров», — уточнили в подразделении МЧС РФ.
Также подчёркивается, что в квартире были обнаружены четыре человека без сознания. Пожарные до приезда медиков проводили реанимационные мероприятия. Пострадавших передали скорой помощи, но спасти их не удалось.
Сотрудники Государственного пожарного надзора устанавливают причины возгорания.
Напомним, ранее пожар произошёл в доме в городе Тулуне Иркутской области. В результате случившегося погиб один ребенок и ещё трое несовершеннолетних, которые находились в жилище без присмотра. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).