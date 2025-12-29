В Мексике при сходе поезда с рельсов погибли 13 человек

Президент Мексики сообщила о 13 погибших при сходе пассажирского поезда. Видео © X / upuknews.
«Министерство военно-морских сил проинформировало меня, что в результате аварии Межокеанского поезда, к сожалению, погибли 13 человек. 98 получили травмы, из них 5 находятся в тяжёлом состоянии», — написала глава государства в соцсети X.
Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Оахака произошёл сход с рельсов локомотива пассажирского поезда. Губернатор штата Саломон Хара Крус сообщал, что всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. Министерство военно-морских сил уточняло, что в поезде находились 241 пассажир и девять сотрудников обслуживающего персонала. Причины инцидента устанавливали профильные службы.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.