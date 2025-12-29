Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мексике при сходе поезда с рельсов погибли 13 человек

Тринадцать человек погибли и почти сто получили травмы при сходе пассажирского поезда с рельсов в Мексике, авария произошла на линии Межокеанского поезда. Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.

Президент Мексики сообщила о 13 погибших при сходе пассажирского поезда. Видео © X / upuknews.

«Министерство военно-морских сил проинформировало меня, что в результате аварии Межокеанского поезда, к сожалению, погибли 13 человек. 98 получили травмы, из них 5 находятся в тяжёлом состоянии», — написала глава государства в соцсети X.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Оахака произошёл сход с рельсов локомотива пассажирского поезда. Губернатор штата Саломон Хара Крус сообщал, что всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. Министерство военно-морских сил уточняло, что в поезде находились 241 пассажир и девять сотрудников обслуживающего персонала. Причины инцидента устанавливали профильные службы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.