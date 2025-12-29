Мошенники стали обещать пожизненные дивиденды

Мошенники размещают объявление о якобы пожизненной выплате дивидендов россиянам, родившимся до 1990 или 1991 годов, указано в материале.
Мошенники разработали новый способ похищения средств. Они уверяют граждан, появившихся на свет до установленного года, что им будут предоставляться дивидендные выплаты на пожизненной основе. Это следует из материалов МВД РФ.
«Так, аферисты размещают в интернете объявление о якобы пожизненной выплате дивидендов россиянам, например, родившимся до 1990 или 1991 годов. Потенциальная жертва переходит по ссылке, где ей предлагается оставить заявку на звонок от юриста», — указано в материале ТАСС, которое приводит материалы МВД.
Отмечается, что после оставления заявки с жертвой связывается человек под видом консультанта, который и обещает ежемесячный доход. Однако он предлагает установить ряд программ, которые, по его утверждениям, позволяют получать значительную прибыль при приобретении ценных бумаг, а также использовать их для анализа финансовых операций.
Следом жертва размещает на поддельном брокерском счете свои деньги. А следом «консультант» мотивирует взять кредит. И все действия происходят до того момента, пока жертва не поймет, что была обманута.
Перед Новым годом активизировались интернет-мошенники. Одной из наиболее типичных мошеннических практик являются псевдоблаготворительные сборы к Новому году. Среди них могут быть различные срочные сборы, поддельные елки желаний для сирот, военнослужащих и пострадавших. Об этом сообщал телеканал RT.