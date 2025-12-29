Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон обратился к Зеленскому после разговора с с лидерами Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел отдельную беседу с лидер Украины Владимиром Зеленским после видеоконференции с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Президент Франции Макрон сообщил о переговорах с Зеленским после видеоконференции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел отдельную беседу с лидер Украины Владимиром Зеленским после видеоконференции с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня вечером я вместе с несколькими другими европейскими лидерами принял участие в обмене мнениями с президентами Зеленским и Трампом. Затем я поговорил с президентом Зеленским», — сообщил французский лидер.

По словам Макрона, участники диалога добиваются прогресса в вопросе гарантий безопасности. Для завершения согласования конкретных вкладов стран в эти гарантии в январе в Париже соберется так называемая «коалиция желающих».

Ранее, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет «Ридус». В ходе беседы лидеры обсудили актуальную ситуацию на Украине, о чем было сообщено в заявлении канцелярии британского премьера.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше