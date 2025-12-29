При пожаре на Камчатке погибли двое детей

В результате пожара в жилом доме в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.
«Четыре человека погибли в пожаре по ул. Горького 15/2 в Петропавловске-Камчатском. Среди них двое детей. На месте работали четыре бригады скорой помощи. Информация уточняется», — сказано в сообщении.
Как сообщила прокуратура региона, в результате пожара погибли двое детей четырех и пяти лет. Ведомство контролирует расследование причин возгорания и проведет проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.
Как сообщило краевое управление МЧС, пожар вспыхнул в квартире на первом этаже многоквартирного дома и был потушен на площади примерно 10 кв. метров.
