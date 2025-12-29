Sweden Herald: зимний шторм в Финляндии оставил без света 160 тысяч домов

Напомним, 28 декабря сообщалось, что зимний шторм привёл к серьёзным последствиям в Швеции, где из-за разгула стихии погибли два человека. Кроме того, без света остались более 40 тысяч домохозяйств. В отдельных районах страны скорость ветра превышала 45 метров в секунду. Ураган повалил тысячи деревьев, которые блокировали дороги и вызвали транспортные заторы. Ветер также сорвал часть крыши отеля в городе Сундсвалле и обрушил рождественского соломенного козла в Евле.