Sweden Herald: зимний шторм в Финляндии оставил без света 160 тысяч домов

Приблизительно 160 тысяч домов остались без электроснабжения в результате удара по Финляндии сильнейшего шторма, названного «Ханнесом», написало шведское издание Sweden Herald.
В публикации уточняется, что скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Также уточняется, что данные по числу обесточенных домов приводятся по состоянию на 28 декабря 22:30 по местному времени (23:30 мск).
«Пострадали значительные районы западной Финляндии. По мере усиления шторма в течение вечера количество отключений электроэнергии резко возросло», — проинформировали журналисты.
В публикации также обращается внимание, что плохая погода едва не спровоцировала серьёзный авиаинцидент. Так, по информации спасательных служб, из-за сильного ветра два самолета выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы.
Напомним, 28 декабря сообщалось, что зимний шторм привёл к серьёзным последствиям в Швеции, где из-за разгула стихии погибли два человека. Кроме того, без света остались более 40 тысяч домохозяйств. В отдельных районах страны скорость ветра превышала 45 метров в секунду. Ураган повалил тысячи деревьев, которые блокировали дороги и вызвали транспортные заторы. Ветер также сорвал часть крыши отеля в городе Сундсвалле и обрушил рождественского соломенного козла в Евле.