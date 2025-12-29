Ричмонд
Глава Дагестана потребовал отставки чиновника за пьяный дебош сына

Глава Дагестана Меликов потребовал отставки чиновника за пьяный дебош сына.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Дагестанский чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в торговой точке, ушел в отставку, сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека. Беспредельщики задержаны», — написал глава республики.

По его словам, таким людям не место во власти.

Он назвал происшедшее позорным инцидентом и подчеркнул, что такое поведение говорит о слабости человека, а не о его силе.

Меликов пообещал, что оценку дадут по всей строгости закона без какого-либо снисхождения.