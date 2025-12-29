Ричмонд
Глава Дагестана пристыдил сына местного чиновника за пьяный погром

В Дагестане чиновника уволили из-за пьяного сына, который устроил дебош в магазине.

Источник: Комсомольская правда

Чиновника в Дагестане уволили после того, как его сын устроил дебош в магазине. Об этом в Telegram-канале написал глава республики Сергей Меликов.

«…Тем более вопиюще, что участником позорного инцидента оказался сын народного избранника! Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей», — написал он.

После задержания участников дебоша было возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему отчет о деталях происшествия. Глава республики заверил, что виновные не смогут рассчитывать на снисхождение и ответят перед законом в полной мере.

Ранее Бастрыкин взял на личный контроль дело об избиении бойцом ММА молодой девушки в Твери. Он дал указание начальнику регионального следственного управления Александру Федорову доложить о ходе расследования.