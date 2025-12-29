Водитель автомобиля «Toyota Vista» погиб в ДТП в Слюдянском районе

В Слюдянском районе днем 28 декабря произошла авария со смертельным исходом. Как рассказали КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, это случилось недалеко от поселка Мангутай, на 126-м километре трассы «Байкал».
— Известно, что 68-летний водитель легковушки «Toyota Vista», который ехал в сторону Улан-Удэ, не справился с управлением и столкнулся с фурой «Mercedes Benz Actros», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
За рулем большегруза был 38-летний мужчина, он не пострадал. А вот владелец иномарки умер на месте ДТП по прибытия скорой помощи. Сейчас полицейские проводят проверку.
