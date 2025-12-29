Шок и переломы: врачи Приморья спасли девушку в крайне тяжелом состоянии после ДТП

Девушка серьезно пострадала в трассе Владивосток — Хабаровск, за населённым пунктом Малые Ключи. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое, что требовало немедленного медицинского вмешательства. Девушку экстренно госпитализировали в реанимацию, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Приморья.
«Пострадавшую экстренно доставили в Спасскую городскую больницу, в травматологическое отделение. Состояние пациентки оценивалось как крайне тяжёлое: травматический шок, открытые переломы костей голени, множественные переломы таза, обширные рваные раны нижних конечностей», — говорится в сообщении.
В отделении реанимации девушке начали оказывать интенсивную терапию: противошоковые мероприятия, обезболивание, интубацию и стабилизацию жизненно важных функций. Когда состояние пациентки позволило, врачи провели сложнейшие операции — наружная и внутренняя фиксация переломов таза и голени, лапароскопия для исключения повреждений внутренних органов, а также первичная хирургическая обработка ран.
Позднее девушку перевели в Краевую клиническую больницу № 2 для дальнейшей реабилитации. Она идет на поправку.
Напомним, пациент в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу Владивостока после аварии в Кавалеровском районе. Медикам понадобилось несколько месяцев и ряд сложных операций, чтобы поставить парня на ноги.