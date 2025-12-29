В Курганской области жителям подбрасывают поддельные квитанции за ЖКУ

Новый способ мошенничества в Кургане: фальшивые счета за коммуналку.
В Курганской области зафиксирована новая схема мошенничества, при которой жителям в почтовые ящики подбрасывают поддельные квитанции за коммунальные услуги. Фальшивые документы имеют внешнее сходство с настоящими счетами, включая логотипы и штрих-коды, и предназначены для незаконного выманивания денег. О новой угрозе граждан предупреждает прокуратура области.
«Обращаем внимание жителей региона на появление нового способа мошенничества, связанного с распространением поддельных платежных квитанций. Злоумышленники массово раскладывают фальшивые документы в почтовые ящики граждан, внешне имитирующие счета на оплату за коммунальные услуги», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Прокуратура рекомендует гражданам быть предельно внимательными: тщательно проверять реквизиты получателя, сверяться с информацией в личных кабинетах управляющих компаний, а при любых сомнениях звонить в свою обслуживающую организацию для подтверждения. Обнаруженную фальшивку следует сохранить и передать в полицию для возбуждения уголовного дела.
По данным за девять месяцев 2025 года в регионе уже возбуждено 1640 уголовных дел по киберпреступлениям. А общий ущерб жителей от действий телефонных и интернет-мошенников превысил 275 миллионов рублей.