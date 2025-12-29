Глава СК заинтересовался нападением на екатеринбурженку на парковке

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нападении на женщину в Екатеринбурге. Судя по информации из интернета, инцидент произошел в декабре 2025 года. На одной из парковок города женщина жестоко избила екатеринбурженку.
— Женщина неславянской внешности, используя малозначительный повод, жестоко избила местную жительницу в присутствии ее несовершеннолетней дочери, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
Женщина получила многочисленные травмы головы. Ей понадобилась помочь врачей. По факту нападения возбудили уголовное дело. Сейчас в свердловском СК занимаются его расследованием.
Руководитель регионального ведомства представит Александру Бастрыкину доклад об установленных обстоятельствах нападения, а также о результатах дела, когда его расследование завершится.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — отметили в пресс-службе СК.