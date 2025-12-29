Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК заинтересовался нападением на екатеринбурженку на парковке

Главе СК Бастрыкину доложат по делу о нападении на женщину в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нападении на женщину в Екатеринбурге. Судя по информации из интернета, инцидент произошел в декабре 2025 года. На одной из парковок города женщина жестоко избила екатеринбурженку.

— Женщина неславянской внешности, используя малозначительный повод, жестоко избила местную жительницу в присутствии ее несовершеннолетней дочери, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Женщина получила многочисленные травмы головы. Ей понадобилась помочь врачей. По факту нападения возбудили уголовное дело. Сейчас в свердловском СК занимаются его расследованием.

Руководитель регионального ведомства представит Александру Бастрыкину доклад об установленных обстоятельствах нападения, а также о результатах дела, когда его расследование завершится.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — отметили в пресс-службе СК.