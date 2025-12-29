Четыре человека погибли при возгорании квартиры в Петропавловске-Камчатском

Возгорание произошло утром в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Горького. Сигнал о пожаре поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 10:29 по местному времени. К месту происшествия направили три отделения пожарно-спасательной части — 12 человек и три единицы техники.
Во время разведки спасатели обнаружили в помещении четырёх человек без сознания. До прибытия бригады скорой помощи пожарные проводили реанимационные мероприятия, после чего передали пострадавших медикам. Пожар полностью ликвидировали в 11:00. Предварительная площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.
Ранее в Самарской области произошёл пожар в частном доме, в результате которого погиб ребёнок и пострадали ещё три человека. Возгорание зафиксировали в Чапаевске в ночное время на улице Суворова. Огонь полностью уничтожил жилое строение площадью около 70 квадратных метров. Отец ребёнка с обширными ожогами находится в реанимации, а мать и младший брат доставлены в ожоговый центр Самары. На месте происшествия работали 20 пожарных и 4 единицы спецтехники, которые ликвидировали возгорание.
