Четыре человека погибли при возгорании квартиры в Петропавловске-Камчатском

Ранее в Самарской области произошёл пожар в частном доме, в результате которого погиб ребёнок и пострадали ещё три человека. Возгорание зафиксировали в Чапаевске в ночное время на улице Суворова. Огонь полностью уничтожил жилое строение площадью около 70 квадратных метров. Отец ребёнка с обширными ожогами находится в реанимации, а мать и младший брат доставлены в ожоговый центр Самары. На месте происшествия работали 20 пожарных и 4 единицы спецтехники, которые ликвидировали возгорание.