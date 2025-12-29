Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край: карта атак БПЛА на 29 декабря

В Краснодарском крае после атак БПЛА были повреждены пять домов.
Российские регионы вновь подверглись атакам украинских БПЛА. Так, из-за нападения на Краснодарский край пострадало пять жилых домов и случился пожар. В ряде регионов была объявлена опасность атаки БПЛА и в одном вводился режим ракетной опасности. Карта атак дронов на 29 декабря — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Краснодарский край.
Во время нападения украинских беспилотников на Краснодарский край было повреждено пять частных домов в двух населенных пунктах, а именно в поселке Индустриальном и станице Кущевской. О повреждениях сообщили губернатор Евгений Наумов и оперативный штаб региона.
«Во время отражения атаки в пос. Индустриальном Краснодара осколки БПЛА повредили три частных дома. Пострадавших нет», — заявил глава региона в своем telegram-канале.
Тем временем в станице Кущевской были повреждены два частных дома и газовая труба. Один из домов загорелся, но был оперативно потушен. Пострадавших нет. Это следует из сообщения пресс-службы оперативного штаба в telegram-канале.
В этом же регионе, в Приморско-Ахатском округе, была объявлена беспилотная опасность. Глава округа Максим Бондаренко призвал не выходить на улицу и укрыться в помещении без окон. Сделал он это в своем telegram-канале.
Республика Дагестан.
В Республике Дагестан вводилась опасность атаки БПЛА. В частности, режим был введен на территории Северного Кавказа. Это следует из сообщения ГУ МЧС России по республике в telegram-канале.
Кабардино-Балкария.
На территории Кабардино-Балкарской Республики вводилась беспилотная опасность. Информацию опубликовал глава региона Казбек Коков.
«Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — призвал Коков в telegram-канале.
Северная Осетия — Алания.
Режим беспилотной опасности вводился и на территории Республики Северная Осетия — Алания. Об этом заявил глава региона Сергей Меняйло в telegram-канале. Он сообщил гражданам о возможном временном замедлении мобильной связи и интернета, а также призвал сохранять спокойствие.
Ставропольский край.
В Ставропольском крае также была объявлена беспилотная опасность. Информацию опубликовал губернатор Владимир Владимиров в своем telegram-канале.
Тульская область.
На территории Тульской области был объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствие», — заявил Миляев в telegram-канале. Режим был отменен в 04:37 по московскому времени.
Беспилотники вечером 28 декабря.
Под ночь на 29 декабря были уничтожены 21 украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указано в сообщении оборонного ведомства в telegram-канале.
Наибольшее число БПЛА было перехвачено над территорией Ростовской области — 10 дронов. Также беспилотники были уничтожены над территорией Краснодарского края (семь БПЛА) и над акваторией Азовского моря (четыре БПЛА).