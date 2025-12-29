Академик Книвель назвал цели новых поисков пропавшего Boeing с 239 людьми

Следы пропавшего 11 лет назад Boeing 777, на борту которого были 227 пассажиров и 12 членов экипажа, могут найти, если поиски будут продолжаться, сообщил в беседе с aif.ru авиаэксперт Александр Книвель.
Напомним, 8 марта 2014 года рейс отправился из Куала-Лумпура в Пекин. Через 40 минут после вылета воздушное судно неожиданно пропало с радаров.
Позже выяснилось, что самолет резко развернулся и пробыл в воздухе еще семь часов. Авиалайнер направлялся к южной части Индийского океана и игнорировал сигналы диспетчеров.
Место падения самолета так и не было найдено. Спустя 11 лет американская компания Ocean Infinity возобновила поиски обломков малазийского авиалайнера.
Александр Книвель, комментируя возобновление поисков, отметил, что это очень важно даже спустя несколько лет, поскольку повышает шансы найти обломки и выяснить точные причины произошедшего.
«Думаю, если продолжат искать — то найдут следы, и не обязательно в океане. Найдут обломки, будет понятно, что произошло. Без “чёрных ящиков” сказать трудно. Можно только наделать кучу предположений», — отметил он.
Ранее летчик Попов объяснил, почему не нашли пропавший Boeing с 227 пассажирами на борту.