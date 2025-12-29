Во Владивостоке загорелся «Дом Элеоноры Прей»

Ранее в Петропавловске-Камчатском четыре человека, включая двоих детей, погибли при пожаре в жилом доме. Возгорание произошло утром в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Горького. К месту происшествия направили три отделения пожарно-спасательной части — 12 человек и три единицы техники. Предварительная площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.