Во Владивостоке загорелся «Дом Элеоноры Прей». Видео © Telegram / МЧС Приморского края / Прокуратура Приморского края.
«По оперативным данным, на момент прибытия пожарных горела крыша частного дома, огонь перешёл на 2 рядом стоящих частных дома. В настоящее время пожар локализован на площади около 300 квадратных метров. Стоит отметить, что тушение осложняет отсутствие нормативного давления в пожарных гидрантах, бесперебойное подача воды осуществляется методом подвоза», — говорится в сообщении.
Для контроля действий экстренных служб и соблюдения законодательства о пожарной безопасности на место направился прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко. Прокуратура также займётся расселением граждан, пострадавших от возгорания, и проведёт процессуальную проверку. В настоящее время продолжаются работы по проливке и разборке повреждённых конструкций.
Ранее в Петропавловске-Камчатском четыре человека, включая двоих детей, погибли при пожаре в жилом доме. Возгорание произошло утром в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Горького. К месту происшествия направили три отделения пожарно-спасательной части — 12 человек и три единицы техники. Предварительная площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.
