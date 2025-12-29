На западе Эквадора неизвестные открыли стрельбу, погибли шесть человек

«Стрельба в Пуэрто Лопес привела к гибели по меньшей мере шести человек, в том числе ребёнка двух лет», — отмечает издание.
Согласно информации Comercio, инцидент произошёл утром в воскресенье в туристической зоне посёлка Пуэрто Лопес. Газета со ссылкой на очевидцев указывает, что вооружённые лица открыли огонь в общественном месте. По предварительной версии полиции, происшествие может быть связано с разборками местных преступных группировок.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье полиция разыскивает нескольких человек, подозреваемых в применении огнестрельного оружия. В Звенигороде между тремя мужчинами произошла ссора, один из участников применил предмет, похожий на травматический пистолет. В результате мужчина 1994 года рождения обратился за медицинской помощью, нападавшие скрылись с места происшествия. Правоохранители проводят мероприятия по установлению личности и задержанию нарушителей.
