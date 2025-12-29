На западе Эквадора неизвестные открыли стрельбу, погибли шесть человек

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полиция разыскивает нескольких человек, подозреваемых в применении огнестрельного оружия. В Звенигороде между тремя мужчинами произошла ссора, один из участников применил предмет, похожий на травматический пистолет. В результате мужчина 1994 года рождения обратился за медицинской помощью, нападавшие скрылись с места происшествия. Правоохранители проводят мероприятия по установлению личности и задержанию нарушителей.