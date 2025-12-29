Прокуратура требует восемь лет тюрьмы для курганского экс-чиновника Герштанского

Гособвинение требует отправить бывшего чиновника Герштанского в колонию.
Гособвинение потребовало отправить в колонию экс-директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Михаила Герштанского. Прокуратура запросила восемь лет лишения свободы для бывшего чиновника по делу о превышении полномочий с домами для сирот. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«По делу о квартирах для сирот в Сафакулево прокуратура просит восемь лет колонии для Герштанского», — рассказали источники. Позиция гособвинения прозвучала в ходе прений по делу о превышении полномочий.
Редакция обратилась за комментариями к адвокату бывшего руководителя департамента Елене Киселевой. Она подтвердила, что по делу ее подзащитного прошли прения. Гособвинение потребовало восемь лет колонии, сторона защиты настаивает на оправдании Герштанского.
Бывшего главу депимущества судят по делу о квартирах для сирот в Сафакулевском округе. Следствие считает, что он принял некачественное жилье. Сам Герштанский свою вину отрицает, утверждая, что подписывал документы на основании заключений специальной комиссии департамента, которая не выявила нарушений. Ранее Герштанскому уже выносили приговор с условным лишением свободы по этому делу — защита добилась отмены его в апелляции и пересмотра дела.
Квартиры для сирот в Сафакулево были не единственной претензией следователей к Герштанскому. Ранее суды рассмотрели его дело с аналогичным обвинением по якобы некачественному жилью для сирот в Катайске и Щучьем. Бывший чиновник был оправдан в связи с отсутствием события преступлений.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский горсуд оправдал челябинского бизнесмена Олега Смольникова. Следствие обвиняло его в мошенничестве при продаже властям жилья для сирот в Сафакулевском округе. Якобы он построил два некачественных дома, которые впоследствии принял и оплатил Герштанский. Заявлялся ущерб в размере 36 миллионов. Суд признал бизнесмена невиновным.