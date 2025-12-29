Прокуратура требует восемь лет тюрьмы для курганского экс-чиновника Герштанского

Бывшего главу депимущества судят по делу о квартирах для сирот в Сафакулевском округе. Следствие считает, что он принял некачественное жилье. Сам Герштанский свою вину отрицает, утверждая, что подписывал документы на основании заключений специальной комиссии департамента, которая не выявила нарушений. Ранее Герштанскому уже выносили приговор с условным лишением свободы по этому делу — защита добилась отмены его в апелляции и пересмотра дела.