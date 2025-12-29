Очередной «бессмертный»: пешеход чудом не попал под колеса у ТЦ «Мегапланет»

Уважаемые пешеходы! Не подвергайте себя смертельному риску и не ставьте в опасное положение водителей. Используйте подземные переходы, даже если это кажется неудобным или занимает чуть больше времени. Помните: дорога не прощает ошибок. Берегите себя и окружающих: не превращайте себя в потенциальную жертву, а случайного водителя в невольного виновника трагедии.