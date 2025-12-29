Очередной «бессмертный»: пешеход чудом не попал под колеса у ТЦ «Мегапланет»

На кадрах видно, как водитель выполняет разворот на разрешенном участке дороги. Внезапно на проезжую часть выскакивает пешеход, который решает перебежать многополосную трассу, полностью игнорируя идущий поток автомобилей и не обращая внимания на то, что рядом есть оборудованный подземный переход.
В этот раз все обошлось: водитель успел увести авто в сторону, а герой ролика отделался легким испугом и, видимо, очередной дозой адреналина. Но такие счастливые финалы — большая редкость, и каждый раз подобные «подвиги» балансируют на грани между жизнью и трагедией.
Стоит отметить, что на перекрестке возле «Мегапланет» уже давно построены подземные переходы, которые призваны обезопасить и пешеходов, и водителей. Однако, несмотря на все усилия, многие продолжают рисковать, перебегая дорогу по поверхности, прямо между проезжающими машинами. Причины у каждого свои от банальной спешки до элементарной лени пройти лишние несколько метров до перехода.
Тем не менее, статистика и регулярные аварии показывают: подобное поведение крайне опасно не только для самих пешеходов, но и для водителей, которые в случае трагедии могут стать фигурантами уголовных дел и испытать тяжёлый стресс на всю жизнь.
Очевидно, что просто наличие подземного перехода не панацея. Возможно, стоит рассмотреть установку дополнительных ограждений, камер фотовидеофиксации нарушителей и регулярные рейды сотрудников ДПС.
Уважаемые пешеходы! Не подвергайте себя смертельному риску и не ставьте в опасное положение водителей. Используйте подземные переходы, даже если это кажется неудобным или занимает чуть больше времени. Помните: дорога не прощает ошибок. Берегите себя и окружающих: не превращайте себя в потенциальную жертву, а случайного водителя в невольного виновника трагедии.