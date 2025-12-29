Ричмонд
Очередной «бессмертный»: пешеход чудом не попал под колеса у ТЦ «Мегапланет»

Vaib.uz (Узбекистан. 29 декабря). В социальных сетях вновь обсуждают видео с так называемым «бессмертным» пешеходом — человеком, который, пренебрегая всеми правилами, пересекает оживленную дорогу в самом неожиданном месте. На этот раз инцидент произошел возле торгового центра «Мегапланет» в Юнусабадском районе, в одной из самых загруженных дорожным трафиком точек Ташкента.

На кадрах видно, как водитель выполняет разворот на разрешенном участке дороги. Внезапно на проезжую часть выскакивает пешеход, который решает перебежать многополосную трассу, полностью игнорируя идущий поток автомобилей и не обращая внимания на то, что рядом есть оборудованный подземный переход.

В этот раз все обошлось: водитель успел увести авто в сторону, а герой ролика отделался легким испугом и, видимо, очередной дозой адреналина. Но такие счастливые финалы — большая редкость, и каждый раз подобные «подвиги» балансируют на грани между жизнью и трагедией.

Стоит отметить, что на перекрестке возле «Мегапланет» уже давно построены подземные переходы, которые призваны обезопасить и пешеходов, и водителей. Однако, несмотря на все усилия, многие продолжают рисковать, перебегая дорогу по поверхности, прямо между проезжающими машинами. Причины у каждого свои от банальной спешки до элементарной лени пройти лишние несколько метров до перехода.

Тем не менее, статистика и регулярные аварии показывают: подобное поведение крайне опасно не только для самих пешеходов, но и для водителей, которые в случае трагедии могут стать фигурантами уголовных дел и испытать тяжёлый стресс на всю жизнь.

Очевидно, что просто наличие подземного перехода не панацея. Возможно, стоит рассмотреть установку дополнительных ограждений, камер фотовидеофиксации нарушителей и регулярные рейды сотрудников ДПС.

Уважаемые пешеходы! Не подвергайте себя смертельному риску и не ставьте в опасное положение водителей. Используйте подземные переходы, даже если это кажется неудобным или занимает чуть больше времени. Помните: дорога не прощает ошибок. Берегите себя и окружающих: не превращайте себя в потенциальную жертву, а случайного водителя в невольного виновника трагедии.