Жителя Артема осудят за угрозы с пистолетом в больнице

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2024 года в приемном отделении Артемовской городской больницы № 1. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый выражал недовольство тем, что его знакомую с симптомами ОРВИ направили в другое медучреждение. В ходе конфликта он достал охолощенный пистолет, имитировал его приведение в боевую готовность и под угрозой требовал от дежурной медсестры немедленной помощи.