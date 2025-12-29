Жителя Артема осудят за угрозы с пистолетом в больнице

Прокуратура Артема Приморского края направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в хулиганстве с применением предмета, похожего на оружие. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2024 года в приемном отделении Артемовской городской больницы № 1. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый выражал недовольство тем, что его знакомую с симптомами ОРВИ направили в другое медучреждение. В ходе конфликта он достал охолощенный пистолет, имитировал его приведение в боевую готовность и под угрозой требовал от дежурной медсестры немедленной помощи.
Эти действия грубо нарушили общественный порядок, создали реальную угрозу для окружающих и вызвали панику среди присутствующих. Теперь дело будет рассмотрено по существу в Артемовском городском суде, где обвиняемому предстоит ответить за совершенное преступление.