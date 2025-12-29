На Красноярском водохранилище из ледяного плена спасли судоводителя

Краевые спасатели помогли 35-летнему мужчине, который почти двое суток находился в ледяном плену Красноярского водохранилища. В пресс-службе учреждения рассказали, что еще 26 декабря пострадавший выехал на судне на воздушной подушке из залива Шумиха в Новоселово, после чего пропал.
Нашли сельчанина специалисты Дивногорского поисково-спасательного отряда. Оказалось, что по пути судно обмерзло и застряло посреди снега и льда.
Мужчину эвакуировали на берег. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
