На Красноярском водохранилище из ледяного плена спасли судоводителя

Краевые спасатели помогли 35-летнему мужчине, который почти двое суток находился в ледяном плену Красноярского водохранилища. В пресс-службе учреждения рассказали, что еще 26 декабря пострадавший выехал на судне на воздушной подушке из залива Шумиха в Новоселово, после чего пропал.