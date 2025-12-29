Ричмонд
На Красноярском водохранилище из ледяного плена спасли судоводителя

Спасатели эвакуировали мужчину, который почти двое суток был в ледяном плену Красноярского водохранилища.

Источник: Комсомольская правда

Краевые спасатели помогли 35-летнему мужчине, который почти двое суток находился в ледяном плену Красноярского водохранилища. В пресс-службе учреждения рассказали, что еще 26 декабря пострадавший выехал на судне на воздушной подушке из залива Шумиха в Новоселово, после чего пропал.

Нашли сельчанина специалисты Дивногорского поисково-спасательного отряда. Оказалось, что по пути судно обмерзло и застряло посреди снега и льда.

Мужчину эвакуировали на берег. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что в Боградском районе Хакасии на 267-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» столкнулись два грузовика.