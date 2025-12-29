Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске произошел пожар из-за оставленных на плите сушеных трав

На место возгорания были направлены 14 огнеборцев.

Источник: МЧС РФ

IrkutskMedia, 29 декабря. Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома на улице Ударника в Иркутске. К месту были направлены 14 огнеборцев, пять единиц техники МЧС России.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, самостоятельно до прибытия первого подразделения из задымленного подъезда эвакуировались 15 человек. Звеном газодымозащитной службы при помощи спасустройств из горящей квартиры спасена 83-летняя женщина.

Пенсионерка рассказала, что случайно включила плиту, на которой лежали сушеные травы. Спустя время они загорелись, и пламя перешло на стену. Огонь был ликвидирован на 2 кв. метрах.

Ранее агентство сообщало, что пожар произошел в квартире многоэтажного дома на улице Помяловского в Иркутске. Дознаватели МЧС России установили, что у 13-летнего юноши при приготовлении пищи загорелось раскаленное масло.