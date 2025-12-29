В Иркутске произошел пожар из-за оставленных на плите сушеных трав

IrkutskMedia, 29 декабря. Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома на улице Ударника в Иркутске. К месту были направлены 14 огнеборцев, пять единиц техники МЧС России.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, самостоятельно до прибытия первого подразделения из задымленного подъезда эвакуировались 15 человек. Звеном газодымозащитной службы при помощи спасустройств из горящей квартиры спасена 83-летняя женщина.
Пенсионерка рассказала, что случайно включила плиту, на которой лежали сушеные травы. Спустя время они загорелись, и пламя перешло на стену. Огонь был ликвидирован на 2 кв. метрах.
Ранее агентство сообщало, что пожар произошел в квартире многоэтажного дома на улице Помяловского в Иркутске. Дознаватели МЧС России установили, что у 13-летнего юноши при приготовлении пищи загорелось раскаленное масло.