В трех городах Башкирии зафиксированы многократные превышения вредных веществ

Башгидрометцентр обнародовал ежемесячные данные о состоянии атмосферы в республике за ноябрь. Согласно обзору, в Уфе, Стерлитамаке и Салавате был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха.
Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в столице региона. В Уфе специалисты выявили 23 случая превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Главными загрязнителями стали изопропилбензол (10 случаев превышения) и взвешенные частицы пыли (8 случаев). Также дважды был зарегистрирован повышенный уровень сероводорода.
В Стерлитамаке уровень загрязнения в ноябре также был оценен как высокий. Там зафиксировано 16 превышений ПДК, и 13 из них пришлись на опасное вещество этилбензол.
Самый частый выход концентраций за рамки нормы отмечен в Салавате — 29 случаев за месяц. Как и в Стерлитамаке, основной проблемой здесь выступил этилбензол, на долю которого пришлось 25 превышений.
В то же время в двух других промышленных городах, за которыми ведется наблюдение, — Благовещенске и Туймазах — уровень загрязнения воздуха был низким, и случаев превышения установленных нормативов не зафиксировано.
Эксперты поясняют, что постоянный мониторинг атмосферного воздуха проводится в пяти промышленных городах республики. В Уфе, Стерлитамаке и Салавате программа измерений включает контроль за концентрациями 17 загрязняющих веществ и 9 металлов. В Благовещенске и Туймазах перечень контролируемых показателей короче — 9 и 8 веществ соответственно.