Красноярец вышел погулять с собакой на лёд Енисея и утонул

Накануне вечером житель краевого центра отправился на прогулку с домашним питомцем в районе улицы Дубровинского. Мужчина и собака вышли на тонкий лед, тот не выдержал нагрузки и красноярец провалился в Енисей.
Очевидцы обратили внимание, что собака скулит, бегает и лает около полыньи и позвонили по телефону 112. Об этом сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель».
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали на место происшествия. Спасатель в гидрокостюме ползком подобрался к полынье и вытащил тело утонувшего мужчины, затем его передали полиции.