Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярец вышел погулять с собакой на лёд Енисея и утонул

Собака не пострадала.

Источник: КГКУ «Спасатель»

Накануне вечером житель краевого центра отправился на прогулку с домашним питомцем в районе улицы Дубровинского. Мужчина и собака вышли на тонкий лед, тот не выдержал нагрузки и красноярец провалился в Енисей.

Очевидцы обратили внимание, что собака скулит, бегает и лает около полыньи и позвонили по телефону 112. Об этом сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали на место происшествия. Спасатель в гидрокостюме ползком подобрался к полынье и вытащил тело утонувшего мужчины, затем его передали полиции.