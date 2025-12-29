СК возбудил дело об убийстве после пожара с четырьмя погибшими на Камчатке

По предварительной информации, возгорание произошло 29 декабря в одной из квартир многоквартирного дома на улице Горького в Петропавловске-Камчатском. В результате погибли четверо, двое из которых — малолетние дети. Следственный отдел города возбудил уголовное дело по статье об убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ). В настоящее время на месте работают следователи и оперативные службы для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Норильске было возбуждено уголовное дело в отношении матери, которая оставила своих малолетних детей одних в квартире. Один ребёнок скончался от истощения, двое других были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Следствие квалифицирует действия женщины по тяжёлым статьям: убийство малолетнего и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе находящихся в беспомощном состоянии, совершённые с особой жестокостью.
