СК возбудил дело об убийстве после пожара с четырьмя погибшими на Камчатке

На Камчатке после пожара с гибелью четырёх человек, включая двоих детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило управление Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

По предварительной информации, возгорание произошло 29 декабря в одной из квартир многоквартирного дома на улице Горького в Петропавловске-Камчатском. В результате погибли четверо, двое из которых — малолетние дети. Следственный отдел города возбудил уголовное дело по статье об убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ). В настоящее время на месте работают следователи и оперативные службы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Норильске было возбуждено уголовное дело в отношении матери, которая оставила своих малолетних детей одних в квартире. Один ребёнок скончался от истощения, двое других были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Следствие квалифицирует действия женщины по тяжёлым статьям: убийство малолетнего и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе находящихся в беспомощном состоянии, совершённые с особой жестокостью.

