СК возбудил дело об убийстве после пожара с четырьмя погибшими на Камчатке

Ранее в Норильске было возбуждено уголовное дело в отношении матери, которая оставила своих малолетних детей одних в квартире. Один ребёнок скончался от истощения, двое других были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Следствие квалифицирует действия женщины по тяжёлым статьям: убийство малолетнего и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе находящихся в беспомощном состоянии, совершённые с особой жестокостью.