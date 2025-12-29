«Трамп не сожрал его в своей столовой»: реакция иностранных СМИ на прошедшие переговоры Зеленского и Трампа

Иностранные СМИ дали противоречивую оценку переговорам президентов США и Украины, Дональда Трампа и Владимира Зеленского о мире. Если Reuters пишет о значительном сближении, то британские издания (The Guardian, Sky News) не видят реального прогресса в переговорах. Немецкая Bild считает успехом уже то, что Зеленского «не сожрали» за столом переговоров, а CNN и The New York Times указывают на огромное влияние звонков Трампа с Путиным на исход таких встреч. Как иностранные СМИ отреагировали на прошедшие переговоры Трампа и Зеленского — в материале URA.RU.