«Трамп не сожрал его в своей столовой»: реакция иностранных СМИ на прошедшие переговоры Зеленского и Трампа

Телеканал BBC посчитал, что переговоры будут непростыми.
Иностранные СМИ дали противоречивую оценку переговорам президентов США и Украины, Дональда Трампа и Владимира Зеленского о мире. Если Reuters пишет о значительном сближении, то британские издания (The Guardian, Sky News) не видят реального прогресса в переговорах. Немецкая Bild считает успехом уже то, что Зеленского «не сожрали» за столом переговоров, а CNN и The New York Times указывают на огромное влияние звонков Трампа с Путиным на исход таких встреч. Как иностранные СМИ отреагировали на прошедшие переговоры Трампа и Зеленского — в материале URA.RU.
Трамп и Зеленский приблизились к окончанию конфликта.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский приблизились к этапу, на котором урегулирование вооруженного конфликта на украинской территории может быть завершено. Это указано в материале издания Reuters.
«Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он и президент Украины Владимир Зеленский “значительно приблизились, возможно, очень близки” к соглашению о прекращении конфликта на Украине», — указано в материале. Оба президента признали, что вопрос принадлежности Донбасса — ключевой нерешенный вопрос, указано в материале.
Тем временем президент РФ Владимир Путин в интервью India Today ранее заявлял, что территории Донбасса и Новороссии будут освобождены в любом случае. По его словам, есть два варианта развития событий: военный путь и добровольный уход ВСУ. Об этом сообщал телеканал RT.
«Переговоры не сдвинули ситуацию с места».
В The Guardian отметили отсутствие продвижения по итогам встречи.
В Великобритании же СМИ отметили, что само урегулирование конфликта «не сдвинулось с места» по итогам переговоров. Однако, она и не ухудшилась. В частности, именно так проанализировало встречу Трампа и Зеленского издание The Guardian.
«Похоже, ситуация не ухудшилась (сама по себе это прогресс, поскольку такое случалось и раньше, в зависимости от того, кто пользовался влиянием президента США), но признаков прорыва по-прежнему не было», — указано в материале. Он опубликован на сайте издания.
Также в материале отдельно подмечено, что Зеленский пришел на встречу, заявляя, что план готов на 90% и ушел, заявив, что он готов на 90%. Аналогично и Трамп говорил, что они очень близки к соглашению, но не назвал никаких конкретных сроков прекращения конфликта.
Аналогичного мнения об отсутствии продвижения отметили в другом британском СМИ — Sky News. Телеканал отметил, что после многих часов переговоров их позиции остались неизменными, а сами они не изменили ситуацию по ключевым вопросам.
«После многочасовых переговоров существенных изменений в позициях обеих сторон не наблюдалось. Они говорили о значительном прогрессе. Трамп, безусловно, говорил. Зеленский, возможно, немного меньше, но, похоже, они не изменили ситуацию ни по одному из ключевых вопросов», — отметил телеканал, который подчеркнул, что стороны не отступили назад.
«Трамп не сожрал его в своей столовой».
В другой европейской стране, Германии, предположили, что Зеленский добился некоторых успехов. Его «не разгромили» и Трамп «не сожрал его в своей столовой». Это следует из материала издания Bild.
«В конечном итоге Зеленский добился небольшого успеха. Его не разгромили, Трамп не сожрал его в своей столовой в Мар-а-Лаго. Его Украина тоже не пострадала. Ему не пришлось “немедленно” уступать Донбасс», — указано в материале.
Помимо этого, Зеленский «заискивал» перед Трампом, поддерживая хорошие отношения с ним. В Bild отметили, что это уже «многого стоит».
CNN: Украина терпит неудачи после звонков Трампа и Путина в преддверии переговоров.
Иностранные СМИ посчитали, что телефонные разговоры Путина и Трампа влияют на переговоры Украины и США.
В американских СМИ отметили влияние телефонных разговоров президентов США и РФ перед встречами Трампа с Зеленским. По мнению сторонников Украины, после таких телефонных разговоров встречи президентов Штатов и Украины заканчиваются провалом для последней. Это следует из материала телеканала CNN.
«Его [Владимира Путина] физическое отсутствие на воскресных переговорах не означало, что его присутствие не ощущалось. Эта схема (разговоров Трампа и Путина — прим. URA.RU) уже не раз вызывала недовольство сторонников Украины: перед встречей с Зеленским Трамп выслушивает точку зрения Путина, и последующая встреча заканчивается неудачей», — поделился мнением телеканал.
BBC: переговоры будут непростыми.
Несмотря на то, что соглашения стали разрабатываться быстрее благодаря целенаправленной группе Украины, сами переговоры будут непростыми. Основной причиной этому является возвращение сторон к основным спорным моментам. Такой точки зрения придерживается телеканал BBC.
«У Зеленского сильная команда, способная конкурировать с влиятельными переговорщиками Трампа, в число которых входят наиболее заинтересованные в украинских переговорах лица Независимо от того, будут ли это заключительные этапы или нет, эти переговоры будут непростыми», — сообщили в BBC.
В тексте также отметили отсутствие прогресса в переговорах, несмотря на оптимизм в выступлении президентов. Но подробности Трамп не предоставил.
Встретились для мира, но сделку не совершили.
В The New York Times отметили, что сделка не была совершена.
Несмотря на то, что украинский и американский президент встретились для согласования мира, сделку не совершили. Это указано в материале The New York Times. Там же было отмечено, что позиция Трампа по поводу переговоров может определиться после телефонного разговора с Путиным.
«Трамп и Зеленский встретились, чтобы согласовать мирный план, но сделка по-прежнему не состоялась. После телефонных разговоров с Путиным до и после сегодняшних переговоров, возможно, будет полезно посмотреть на реакцию Трампа на предложения Украины к концу дня», — указано в материале.