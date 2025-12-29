Медсестра из Новосибирской области получила условный срок за смерть пациента

Все произошло 17 сентября 2024 года в ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ». Тогда в больницу на скорой помощи привезли мужчину с травмой головы. Медсестра не провела первичный прием, не оформила историю болезни, не осмотрела мужчину и не выполнила необходимые медицинские манипуляции по измерению жизненно важных показателей пациента.