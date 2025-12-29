Медсестра из Новосибирской области получила условный срок за смерть пациента

В Новосибирской области медсестра попала на скамью подсудимых за неоказание медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть пациента. За это она получила условный срок. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Все произошло 17 сентября 2024 года в ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ». Тогда в больницу на скорой помощи привезли мужчину с травмой головы. Медсестра не провела первичный прием, не оформила историю болезни, не осмотрела мужчину и не выполнила необходимые медицинские манипуляции по измерению жизненно важных показателей пациента.
— Она надлежащим образом не осуществляла контроль за состоянием пациента и не предоставила дежурным врачам своевременную и полную информацию об ухудшении его состояния, — добавили в пресс-службе.
Кроме того, медсестра не стала докладывать руководству, что дежурные врачи отказались от осмотра мужчины, а хирург покинул больницу. В итоге пациент умер.
Медсестра свою вину не признала. Ей назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев. Также ей на полгода запретили заниматься.
медицинской деятельностью по специальности «сестринское дело» в государственных и иных лечебных учреждениях здравоохранения.