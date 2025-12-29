Трамп перепутал фамилии Навроцкого и фон дер Ляйен, упоминая лидеров ЕС

Ранее личные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго 28 декабря 2025 года завершились, пишет «Ридус». После этого лидеры присоединились к видеоконференции с европейскими руководителями, в которой также участвует премьер-министр Италии Джорджия Мелони.