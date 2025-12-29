Трамп перепутал фамилии Навроцкого и фон дер Ляйен, упоминая лидеров ЕС

Трамп ошибся в фамилиях Навроцкого и фон дер Ляйен.
Президент США Дональд Трамп допустил ошибки, произнося фамилии европейских лидеров. Об этом стало известно по итогам его брифинга для прессы в резиденции Мар-а-Лаго.
«Это были президент Республики Польша Кароль Нораки… председатель Европейской комиссии Урсула ван дер Ляйен», — сказал Трамп. Его слова передает РИА Новости.
В своем выступлении американский президент перечислил участников недавних переговоров по ситуации на Украине. Помимо президента Украины Владимира Зеленского, в разговоре участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.
Ранее личные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго 28 декабря 2025 года завершились, пишет «Ридус». После этого лидеры присоединились к видеоконференции с европейскими руководителями, в которой также участвует премьер-министр Италии Джорджия Мелони.