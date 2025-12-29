«Как жаль»: Трамп откровенно высказался об Украине после переговоров с Зеленским

«Сообщение совершенно очевидно — как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о послании семьям погибших на Украине американцев. Его слова передает РИА Новости. Президент США назвал эту ситуацию печальной, подтвердив, что среди погибших были известные люди, однако конкретные имена не назвал. Перед этим появилась информация о появлении в США так называемых «пустых могил» в память о погибших на Украине наемниках из-за невозможности репатриации тел.