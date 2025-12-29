«Как жаль»: Трамп откровенно высказался об Украине после переговоров с Зеленским

Трамп пожалел наемников ВСУ, которых не могут вернуть обратно.
Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с гибелью американских наемников на Украине. Такое заявление было сделано по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Сообщение совершенно очевидно — как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о послании семьям погибших на Украине американцев. Его слова передает РИА Новости. Президент США назвал эту ситуацию печальной, подтвердив, что среди погибших были известные люди, однако конкретные имена не назвал. Перед этим появилась информация о появлении в США так называемых «пустых могил» в память о погибших на Украине наемниках из-за невозможности репатриации тел.
Данное заявление было сделано после переговоров с Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. Во время встречи Трамп представил состав специальной рабочей группы, которая будет работать с Москвой для урегулирования конфликта, пишет 360.ru. Ранее, по словам самого Трампа, он провёл «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Царьград».