Слюсарь: в Ростовской области отразили украинскую воздушную атаку

Российские военнослужащие отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что украинские БПЛА ликвидированы в ряде городе и районов, в том числе в Ростове-на-Дону. Губернатор Ростовской области подчеркнул, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
«Воздушная атака отражена с вечера в Ростовской области. По оперативным данным, БПЛА уничтожены и подавлены в Ростове, Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться», — написал Слюсарь в Telegram.
Напомним, вечером в воскресенье военные РФ за несколько часов нейтрализовали 21 беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации. Десять украинских аппаратов уничтожили в Ростовской области, ещё семь ликвидированы над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА нейтрализованы над Краснодарским краем.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории шести районов региона.