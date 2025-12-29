Дорога Уфа — Белорецк перекрыта для всех автомобилей из-за непогоды

Госавтоинспекция республики призывает водителей воздержаться от поездок по этому маршруту и отложить все дальние путешествия до тех пор, пока погодные условия не станут безопасными для движения. Ограничение связано со сложными метеоусловиями, характерными для горной местности в зимний период.