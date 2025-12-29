Дорога Уфа — Белорецк перекрыта для всех автомобилей из-за непогоды

На одном из ключевых направлений в Башкирии введено временное ограничение движения. Участок автодороги Уфа — Инзер — Белорецк с 64-го по 204-й километр полностью закрыт для проезда всех видов транспорта.
Госавтоинспекция республики призывает водителей воздержаться от поездок по этому маршруту и отложить все дальние путешествия до тех пор, пока погодные условия не станут безопасными для движения. Ограничение связано со сложными метеоусловиями, характерными для горной местности в зимний период.
Точные сроки возобновления движения будут объявлены дополнительно.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.