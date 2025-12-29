Минздрав Забайкалья: Омбудсмена Хлызова перевели из реанимации в обычную палату

Ранее четыре человека, включая двоих детей, погибли при пожаре в жилом доме в Петропавловске-Камчатском. Возгорание произошло утром в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Горького. Предварительная площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Следственный отдел города возбудил уголовное дело по статье об убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ). В настоящее время на месте работают следователи и оперативные службы для установления всех обстоятельств произошедшего.