Минздрав Забайкалья: Омбудсмена Хлызова перевели из реанимации в обычную палату

Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае Николая Хлызова, тяжело пострадавшего в дорожной аварии на прошлой неделе, перевели из реанимационного отделения. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель регионального министерства здравоохранения.

Источник: Life.ru

Хлызов был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии после аварии, произошедшей во время его рабочей поездки. Водитель автомобиля при этом погиб. Сейчас, как уточнил представитель ведомства, состояние Хлызова стабилизировалось и оценивается как средней тяжести. Он продолжает лечение в обычном отделении краевой клинической больницы.

Ранее четыре человека, включая двоих детей, погибли при пожаре в жилом доме в Петропавловске-Камчатском. Возгорание произошло утром в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Горького. Предварительная площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Следственный отдел города возбудил уголовное дело по статье об убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ). В настоящее время на месте работают следователи и оперативные службы для установления всех обстоятельств произошедшего.

