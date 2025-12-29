Ричмонд
Массовое ДТП с участием девяти авто случилось на трассе М4 Минск — Могилев

В Червенском районе на трассе М4 столкнулись девять автомобилей.

Массовое ДТП с участием девяти авто случилось на трассе М4 Минск — Могилев. Подробности обнародовали в телеграм-канале УГАИ УВД Миноблисполкома.

В воскресенье, 28 декабря, примерно в 18.30 на 42 километре автомобильной дороги М4 «Минск — Могилев» в Червенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, спровоцировавшее ряд других ДТП.

В Червенском районе на трассе М4 столкнулись девять автомобилей. Фото: телеграм-канал УГАИ УВД Миноблисполкома.

«В общей сложности пострадало девять транспортных средств, среди них одно грузовое», — уточнили в ведомстве.

И отметили, что одна из участниц ДТП была доставлена в больницу для обследования.

В Червенском районе на трассе М4 столкнулись девять автомобилей. Фото: телеграм-канал УГАИ УВД Миноблисполкома.

