Фрагмент отделяющейся части ракеты «Союз-2.1б» упал в Якутии

На территории Вилюйского района Якутии упал фрагмент отделившийся части российской ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая днем ранее стартовала с космодрома Восточный. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Службы спасения Республики Саха (Якутия).
— Группа спасателей в Вилюйском районе совместно с с сотрудниками «Роскосмоса» зафиксировала падение фрагмента с Югюлетского наслега в Вилюйском улусе в 22:31 по якутскому времени. На месте работают экологи из Москвы, Хабаровска и Якутска, которые замеряют уровень радиации, — передает Telegram-канал службы.
28 декабря с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» вместе с космическими аппаратами «Аист-2Т» № 1 и № 2, а также с 50 другими спутниками. Спустя девять минут 24 секунды после старта с площадки носитель вывел на околоземную орбиту разгонный блок «Фрегат» вместе с частью спутников.
20 августа отечественная ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» № 2 стартовала с Байконура с целью вывода космического аппарата на полярную орбиту. На борту спутнике находятся 75 мышей, около 1,5 тысяч мух дрозофил, грибы и другие организмы.