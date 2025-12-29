В Ростовской области отразили воздушную атаку ВСУ

Ранее в Краснодарском крае беспилотники атаковали жилые дома. Инциденты произошли в станице Кущевской и в посёлке Индустриальном Краснодара. В Кущевской в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата получили повреждения два частных дома. В одном из них возник пожар, который удалось быстро потушить. Ещё один инцидент произошёл в посёлке Индустриальном в Краснодаре. Там обломки БПЛА повредили три частных дома.