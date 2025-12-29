В Новокуйбышевске мужчина угнал каршеринг, чтобы догнать жену

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и дал подробные объяснения. Накануне вечером, находясь в увеселительном заведении, он расплачивался через сервис оплаты на телефоне жены за барной стойкой, и ему показалось, что она ушла из кафе. Тогда он, понимая, что нарушает закон, разблокировал автомобиль ее приложением и поехал в сторону дома. В пути следования несколько раз засыпал, рискуя жизнью своей и иных участников дорожного движения, пока его не задержали полицейские.