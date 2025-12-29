В Челябинске ФСБ задержала экс-безопасника полицейского главка. Фото

Экс-безопасник полиции Максим Блинников задержан за взятку.
В Челябинске сотрудники регионального УФСБ за получение взятки в особо крупном размере задержали замначальника собственной безопасности, полковника областной полиции Максима Блинникова. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при участии ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области 29 декабря задержан заместитель начальника собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области, полковник полиции Блинников Максим Сергеевич, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере. Блинников был уволен из органов МВД России 24 декабря 2025 года», — сообщил URA.RU источник.
По данным источника, в период с 2023 по 2025 гг. полковник полиции Блинников М. С. неоднократно получал взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за общее покровительство его деятельности. СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки). Проводятся следственно оперативные действия по месту службы и жительства фигуранта уголовного дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Максим Блинников подозревается в получении взятки в особо крупном размере.