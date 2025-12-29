В Челябинске ФСБ задержала экс-безопасника полицейского главка. Фото

По данным источника, в период с 2023 по 2025 гг. полковник полиции Блинников М. С. неоднократно получал взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за общее покровительство его деятельности. СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки). Проводятся следственно оперативные действия по месту службы и жительства фигуранта уголовного дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения.