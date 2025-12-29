Ричмонд
Загорелся распределительный щит на чердаке: пожарные потушили возгорание в школе в Партизанске

В Партизанске на чердаке школы загорелся распределительный щит.

Источник: Комсомольская правда

В Партизанске произошло возгорание в школе на Садовой. Сигнал о задымлении поступил в службу спасения днем 29 декабря.

Еще до прибытия пожарных администрация школы эвакуировала из здания 100 учеников и 12 сотрудников. Спасатели были на месте уже через две минуты после поступления сигнала. Источником задымления был чердак — там загорелся электрический распределительный щит. Возгорание локализовали и полностью ликвидировали. Его общая площадь составила примерно 4 квадратных метра.

В результате происшествия никто не пострадал. Дознаватели проводят проверку. Школа после тушения возгорания вернулась к обычному режиму работы.