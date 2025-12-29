Загорелся распределительный щит на чердаке: пожарные потушили возгорание в школе в Партизанске

Еще до прибытия пожарных администрация школы эвакуировала из здания 100 учеников и 12 сотрудников. Спасатели были на месте уже через две минуты после поступления сигнала. Источником задымления был чердак — там загорелся электрический распределительный щит. Возгорание локализовали и полностью ликвидировали. Его общая площадь составила примерно 4 квадратных метра.