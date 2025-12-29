У датчан появились претензии к российскому аналогу «Оземпика»

«Предоставление “Герофарму” принудительной лицензии в отношении экспорта признано незаконным», — пишет РБК со ссылкой на письмо представителя Novo Nordisk, направленном в Роспатент. В письме, подлинность которого подтвердил юрист датской компании, содержится просьба внести в реестр изобретений информацию об исключении экспорта из условий лицензии. В качестве основания авторы ссылаются на решение Суда по интеллектуальным правам (СИП) от мая 2025 года, которое, по их мнению, отменило ранее разрешенную возможность экспорта.