У датчан появились претензии к российскому аналогу «Оземпика»

Датская Novo Nordisk заявила о претензиях к российскому «Оземпику».
Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk оспаривает законность экспорта российского аналога ее препарата «Оземпик» за рубеж. Претензии касаются деятельности российской компании «Герофарм», выпускающей дженерик «Семавик» на основании принудительной лицензии, следует из судебных и иных официальных документов.
«Предоставление “Герофарму” принудительной лицензии в отношении экспорта признано незаконным», — пишет РБК со ссылкой на письмо представителя Novo Nordisk, направленном в Роспатент. В письме, подлинность которого подтвердил юрист датской компании, содержится просьба внести в реестр изобретений информацию об исключении экспорта из условий лицензии. В качестве основания авторы ссылаются на решение Суда по интеллектуальным правам (СИП) от мая 2025 года, которое, по их мнению, отменило ранее разрешенную возможность экспорта.
Предметом многолетнего судебного спора являются патенты на препарат семаглутид, применяемый для лечения диабета и снижения веса. После прекращения поставок оригинального «Оземпика» в Россию «Герофарм» получил разрешение правительства, а затем и судебную принудительную лицензию на его производство. Несмотря на позицию Novo Nordisk о якобы незаконности экспорта, российская компания зарегистрировала «Семавик» в Казахстане, Азербайджане и Парагвае и осуществила первые поставки.
В «Герофарме» утверждают, что действуют в правовом поле, так как суд предоставил право использовать изобретения «любыми не противоречащими закону способами». В Роспатенте детально комментировать ситуацию отказались, сославшись на открытые реестры и указав, что разрешение выдано для обеспечения российского рынка.
Принудительная лицензия — это разрешение, выдаваемое государством без согласия правообладателя патента в интересах общества, например, для обеспечения доступности лекарств. В России она регулируется статьей 1362 Гражданского кодекса. Ключевой аргумент Novo Nordisk основан на трактовке, что принудительная лицензия предназначена преимущественно для внутреннего рынка. В декабре 2025 года Верховный суд РФ отказал в пересмотре дела, оставив в силе постановление СИП.