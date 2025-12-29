«Этот случай станет для всех уроком»: глава Дагестана высказался об увольнении чиновника после дебоша его сына

Чиновник в Дагестане уволен со своего поста после того, как его сын участвовал в пьяном дебоше. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.
Инцидент произошел в одной из торговых точек Кумторкалинского района. Меликов выразил возмущение, подчеркнув, что в то время, когда тысячи дагестанцев совершают подвиги, прославляя республику, другие молодые люди становятся «звездами» интернета за счет подобных действий. Он назвал особенно вопиющим тот факт, что участником скандала оказался сын народного избранника.
Глава Дагестана заявил, что придерживается принципа, согласно которому отец несет ответственность за воспитание своих детей, и потому таким людям не место во власти. Чиновник, чей сын был замешан в дебоше, написал заявление об уходе. Меликов отметил, что другого решения быть не могло.
Меликов подчеркнул, что снисхождения к нарушителям не будет, а их действия, включая поднятие руки на женщину и порчу чужого имущества, которые он назвал признаком слабости, получат оценку по всей строгости закона.
«Пусть этот случай станет для всех уроком! И для молодых людей, и для их родителей! Ещё раз повторю — нам есть, на кого равняться, есть, с кого брать пример!», — заключил глава Дагестана.
Прежде стало известно, что в Дагестане задержали сына председателя районного собрания депутатов за избиение женщины и разгром в алкомаркете. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил погром в магазине и поднял руку на продавщицу из-за отказа дать ему денег взаймы. После задержания участников дебоша было возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему отчет о деталях происшествия.
