В Новосибирской области мужчину судят за кражу продуктов

По версии следствия, обвиняемый, приехавший из Новосибирска в Ордынский район, посетил магазин «Доброцен» в поселке Ордынское. Он набрал в тележку продуктов и бытовой химии на сумму более 20 тысяч рублей, а затем, заметив, что кассир стоит спиной, выкатил тележку с товарами мимо кассы, не заплатив за них.