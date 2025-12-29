В Новосибирской области мужчину судят за кражу продуктов

В Ордынском районе Новосибирской области местный житель будет судим за кражу и покушение на кражу продуктов из магазинов. Прокурор Ордынского района Дмитрий Круглов утвердил обвинительное заключение по делу, в котором мужчина обвиняется по статьям 158 (кража) и 30 (покушение на кражу) УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
По версии следствия, обвиняемый, приехавший из Новосибирска в Ордынский район, посетил магазин «Доброцен» в поселке Ордынское. Он набрал в тележку продуктов и бытовой химии на сумму более 20 тысяч рублей, а затем, заметив, что кассир стоит спиной, выкатил тележку с товарами мимо кассы, не заплатив за них.
Через некоторое время мужчина попытался снова похитить товары, на этот раз в магазине «Ярче» того же поселка. Он спрятал продукты и алкоголь в одежде и пакете, но был остановлен сотрудниками магазина до того, как покинул торговый зал.
Вместе с тем, обвиняемый возместил причиненный ущерб в полном объеме. Теперь уголовное дело будет рассматривать Мировой суд Ордынского района. За совершенные преступления мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.