В результате атаки ВСУ в Горловке повреждён объект теплоснабжающей организации

«В результате украинской вооружённой агрессии в Никитовском районе Горловки повреждён объект теплоснабжающей организации», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее в Краснодарском крае беспилотники атаковали жилые дома. Инциденты произошли в станице Кущевской и в посёлке Индустриальном Краснодара. В Кущевской в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата получили повреждения два частных дома. В одном из них возник пожар, который удалось быстро потушить. Ещё один инцидент произошёл в посёлке Индустриальном в Краснодаре. Там обломки БПЛА повредили три частных дома.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.