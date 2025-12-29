В массовом ДТП под Первоуральском пострадали ребенок и беременная женщина

На Пермском тракте в массовом ДТП пострадали четыре человека, среди которых 10-месячный ребенок и беременная женщина. Инцидент произошел 28 декабря 2025 года около 10:20 на 341-м километре трассы Пермь — Екатеринбург.
— По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Hyundai ix35, не справился с управлением, допустил столкновение с Chevrolet Cruze. После этого Hyundai совершил наезд на стоявший Lada Largus, который от удара был отброшен на стоявшую грузовую автомашину, — сообщили об обстоятельствах аварии в свердловской Госавтоинспекции.
В результате аварии пострадали водитель автомобиля Hyundai и три пассажира машины Lada Largus: молодой мужчина, беременная женщина и 10-месячный ребенок. Всех их доставили в больницу для осмотра и оказания медицинской помощи.
Как отметили в Госавтоинспекции, ребенок на момент аварии находился в детском кресле, что в итоге помогло минимизировать полученные травмы.
По результатам освидетельствования, все водители были трезвы. За рулем Hyundai находился 51-летний житель Екатеринбурга. Стаж вождения мужчины составляет 26 лет, за нарушение ПДД в течение года привлекался 23 раза.
Водителем Lada Largus оказался 46-летний житель Перми, имеющий стаж вождения 27 лет, за год за нарушение ПДД привлекался 7 раз. За рулем Chevrolet Cruze был 27-летний житель Верхней Пышмы со стажем вождения 9 лет. В течение года 9 раз привлекался за нарушение ПДД.
Водитель грузовика — 65-летний житель Республики Мордовия — рассказал, что остановился из-за поломки машины.
— На месте происшествия работают автоинспекторы, устанавливают все обстоятельства произошедшего, — отметили в свердловской Госавтоинспекции.