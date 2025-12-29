В массовом ДТП под Первоуральском пострадали ребенок и беременная женщина

— По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Hyundai ix35, не справился с управлением, допустил столкновение с Chevrolet Cruze. После этого Hyundai совершил наезд на стоявший Lada Largus, который от удара был отброшен на стоявшую грузовую автомашину, — сообщили об обстоятельствах аварии в свердловской Госавтоинспекции.