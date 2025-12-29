ВС РФ отразили контратаку ВСУ на харьковском направлении

Российские силовики сообщили о полном разгроме штурмовой группы ВСУ под Лиманом.
Штурмовая группа ВСУ была полностью выведена из строя в ходе неудачной контратаки под Лиманом. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В результате неудачной атаки потерял 50% штурмовой группы убитыми и 50% ранеными», — сказал собеседник из силовых структур. Его слова передает ТАСС.
Атака была предпринята силами 120-й отдельной бригады теробороны на харьковском направлении. В настоящее время российские штурмовики проводят зачистку освобожденных позиций.
Также в ходе боя был взят в плен военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Попытка противника вернуть утраченные позиции успеха не имела.
Ранее, украинские войска оставили свои позиции в лесном массиве под Лиманом, пишет «Ридус». Бойцы группировки «Север» продвинулись на этом участке Харьковского направления и заняли 14 ранее принадлежавших ВСУ опорных пунктов.