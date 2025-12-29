Стала известна сумма взятки, которую инкриминируют экс-безопаснику челябинского МВД. Видео

«По данным следствия, в период с апреля 2023 года по апрель текущего года фигурант получил лично частями от предпринимателя взятку в виде денежных средств на общую сумму не менее 1,8 млн рублей. Денежные средства передавались за информирование взяткодателя о планируемых в отношении него оперативно-разыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, а также за консультирование предпринимателя по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.