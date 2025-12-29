Стала известна сумма взятки, которую инкриминируют экс-безопаснику челябинского МВД. Видео

Максим Блинников обвиняется в получении взятки.
«По данным следствия, в период с апреля 2023 года по апрель текущего года фигурант получил лично частями от предпринимателя взятку в виде денежных средств на общую сумму не менее 1,8 млн рублей. Денежные средства передавались за информирование взяткодателя о планируемых в отношении него оперативно-разыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, а также за консультирование предпринимателя по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Также пресс-служба ведомства опубликовала видео задержания Блинникова. Судя по кадрам, следственные мероприятия проходили рано утром. На кадрах сотрудники ФСБ и СКР приходят в квартиру к подозреваемому. Силовиков он встретил с голым торсом. Следователь на пороге объяснил ему суть уголовного дела. Сопротивления полковник не оказывал. Вместе со следователями он проехал на место работы для проведения обыска.
«В настоящее время следователями произведен обыск по месту жительства фигуранта, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе СКР по региону.